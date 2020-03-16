Максим Виторган и Нино Нинидзе рассказали о своем романе

Нино Нинидзе и Максим Виторган

Главными героями нового номера HELLO! стала одна из самых ярких и закрытых пар российского шоу-бизнеса — 47-летний Максим Виторган и 28-летняя Нино Нинидзе. Вместе с редакторами издания влюбленные отправились в путешествие по Оману, во время которого рассказали о начале своего романа и общих интересах, а также прокомментировали слухи о своей скорой свадьбе.

Нино рассказала, что они с Максимом познакомились в общей компании друзей на дне рождения Аглаи Тарасовой. Сразу же после этого актер улетел на съемки в Шпицберген, и влюбленные начали поддерживать связь по переписке.

Нино Нинидзе и Максим Виторган

Какое-то время общались, а потом любовь к эпистолярному жанру соединила нас,

— шутит Виторган.

Через некоторое время журналисты начали обрывать телефоны Нино с целью узнать подробности их романа. По словам девушки, она была совсем не готова к тому, что совершенно посторонние люди проявляют к ним такой нездоровый интерес:

Это было так странно. Я не могла понять, почему чужие люди задают мне беспардонные вопросы, ведь то, что происходит между двумя людьми, принадлежит только им. Сначала резко реагировала, а потом просто перестала отвечать.

Нино и Максим также рассказали, что именно их объединяет. Максим убежден, что общение должно провоцировать личностный рост двух людей в паре — именно так и происходит в отношениях Виторгана и Нинидзе.

Я думаю, что в отношениях важно свести к минимуму соревнование эго. До тех пор пока люди растут личностно, отношения будут сохраняться. Как только этот процесс завершится, они закончатся. Думаю, это важнее, чем просто дополнять друг друга. Отношения должны провоцировать: у кого-то терпимость, у кого-то амбициозность.

В беседе с журналистами Нино Нинидзе и Максим Виторган признались, что не живут вместе, а также развеяли один из самых распространенных слухов — о скорой свадьбе, разговоры о которой начались после того, как внимательные интернет-пользователи разглядели на безымянном пальце Нино новое кольцо. На вопрос, состоится ли торжество, Виторган ответил с присущим ему юмором:

Нино носит кольца на разных пальцах.

Звездная пара призналась, что старается отправляться в романтические путешествия, исходя из плотного рабочего графика другу друга. При этом в поездках Нино полностью полагается на Максима:

Мне комфортно путешествовать с Максимом, с ним я готова лететь в любое место. Он всегда точно знает, куда идти, и даже если все поворачивают направо, а Максим налево — я пойду за ним.

Максим Виторган и Нино Нинидзе также вспомнили о прошлогоднем отпуске на Кипре, куда они отправились со своими детьми от предыдущих отношений. Виторган признался, что отдых выдался просто отличным и признался, что ему очень повезло с бывшей женой Ксенией Собчак, которая хорошо приняла его новую возлюбленную и не стала препятствовать общению Нино с их общим сыном Платоном.

Меня по жизни окружают нормальные, здоровые люди. Я имею в виду сейчас и детей, и взрослых. Никогда не было кухонных драм, всегда все друг с другом нормально общались. Надеюсь, так будет и впредь. Очень скучно. Малахов уже повесился бы после этих слов,

— пошутил Виторган.

Напомним, что впервые о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе заговорили в июле 2019 года. Незадолго до встречи с Нино Максим развелся с Ксенией Собчак, в браке с которой воспитывал сына Платона. Нинидзе была замужем за актером Кириллом Плетневым — в 2015 году у них родился сын Сандрик, а через три года после этого они сыграли свадьбу. О разводе пара объявила в 2019 году.

По материалам: www.spletnik.ru