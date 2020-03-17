Ванесса Паради высказалась в защиту Джонни Деппа в деле о клевете Эмбер Херд: «Люди продолжают верить лжи»

Ванесса Паради и Джонни Депп

Летом суд в очередной раз рассмотрит иск 56-летнего Джонни Деппа на 50 миллионов долларов против его бывшей жены, 33-летней Эмбер Херд, которую он обвиняет в клевете. После скандального развода и обвинений в домашнем насилии Депп пытается доказать, что стал жертвой жестокой манипуляции со стороны Эмбер, которая была в их союзе настоящим абьюзером. Актер в том числе старается вернуть себе доброе имя. В том, что он действительно этого заслуживает, уверена его бывшая возлюбленная, 47-летняя Ванесса Паради.

Джонни Депп и Ванесса Паради

Французская актриса и певица в очередной раз открыто выступила в защиту Джонни — прежде она защищала его в ходе громкого бракоразводного процесса с Херд.

Я знаю Джонни Деппа уже более 25 лет. Мы были партнерами 14 лет, вместе растили наших двоих детей. И все эти годы я знала Джонни как доброго, внимательного, щедрого человека и отца, который не способен на насилие. На съемках актеры, режиссеры и целые съемочные группы обожали его, потому что он скромный человек, относящийся с уважением ко всем, а еще он один из лучший актеров, каких нам доводилось видеть. Я знаю про обвинения, которые против него публично выдвинула Эмбер Херд… Все это совсем не похоже на настоящего Джонни, которого знала я. Мой многолетний личный опыт дает мне право говорить, что по отношению ко мне Джонни никогда не был жестоким или неуважительным. Я читала возмутительные обвинения – они удручают. Они разрушили его карьеру, потому что, к сожалению, люди продолжают верить этим ложным фактам,— заявила Ванесса Паради сейчас.

Она и Депп прожили вместе с 1998 по 2012 года и расстались, когда у актера начался роман с Эмбер Херд на съемках фильма «Ромовый дневник» (The Rum Diary). Расставание Ванессы и Джонни прошло мирно: они сохранили хорошие отношения и продолжили вместе заботиться о своих детях, дочери Лили-Роуз и сыне Джеке.

В деле о клевете Ванесса Паради решила высказаться вслед за другой бывшей возлюбленной Деппа — 48-летней актрисой Вайноной Райдер, которая тоже не поверила в то, что Джонни — абьюзер.

Эмбер Херд и Джонни Депп

По материалам: www.spletnik.ru