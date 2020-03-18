Дженнифер Энистон прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Дженнифер Энистон

Эпидемия коронавируса — сегодня тема номер один во всем мире. Опасный вирус каждый день активн обсуждается политиками, эпидемиологами, знаменитостями и многочисленными интернет-пользователями. Несколько часов назад тему коронавируса в своем инстаграме подняла и 51-летняя Дженнифер Энистон.

Звезда опубликовала в сторис коллаж из снимков, на которых изображены уставшие после очередной рабочей смены медработники. В подписи звезда сериала «Друзья» (Friends) поблагодарила врачей и персонал больниц, которые в этот непростой период помогают заболевшим:

Посылаю любовь и благодарность этим удивительным женщинам, которые работают круглосуточно. Вы — наши герои!

В другом посте Дженнифер Энистон также призвала всех людей сократить социальные контакты на время эпидемии и по возможности самоизолироваться, чтобы замедлить распространение опасного коронавируса.

Сейчас наступило безумное время. Но, помните, самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это оставаться в курсе событий, сохранять спокойствие и самоизолироваться от общества, чтобы замедлить распространение вируса. Очень важно отнестись к этому серьезно и подумать не только о себе, но и о других людях. Если вы молоды и здоровы, помните, что самоизоляция создана не только для вашего блага, но и ради безопасности тех людей, которые находятся в группе риска. Нам нужно держаться вместе!

— обратилась к своим подписчикам Энистон, которая также упомянула о помощи благотворительным организациям, которая сейчас важна как никогда.

Дженнифер Энистон

Сама Дженнифер Энистон сейчас тоже находится на самоизоляции. Недавно было объявлено, что съемки второго сезона сериала «Утреннее шоу» (The Morning Show) с участием Дженнифер приостанавливаются на две недели из-за эпидемии коронавируса. С понедельника в Беверли-Хиллз, где живет Дженнифер, по приказу губернатора на карантин начали закрываться рестораны, тренажерные залы, кинотеатры и другие общественные места.

По материалам: www.spletnik.ru