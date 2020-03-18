Дженнифер Энистон прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Культура
Игорь Кнышевский0
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Дженнифер Энистон прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Дженнифер Энистон

Эпидемия коронавируса — сегодня тема номер один во всем мире. Опасный вирус каждый день активн обсуждается политиками, эпидемиологами, знаменитостями и многочисленными интернет-пользователями. Несколько часов назад тему коронавируса в своем инстаграме подняла и 51-летняя Дженнифер Энистон.

Звезда опубликовала в сторис коллаж из снимков, на которых изображены уставшие после очередной рабочей смены медработники. В подписи звезда сериала «Друзья» (Friends) поблагодарила врачей и персонал больниц, которые в этот непростой период помогают заболевшим:

Посылаю любовь и благодарность этим удивительным женщинам, которые работают круглосуточно. Вы — наши герои!

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Дженнифер Энистон прокомментировала ситуацию с коронавирусом

В другом посте Дженнифер Энистон также призвала всех людей сократить социальные контакты на время эпидемии и по возможности самоизолироваться, чтобы замедлить распространение опасного коронавируса.

Сейчас наступило безумное время. Но, помните, самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это оставаться в курсе событий, сохранять спокойствие и самоизолироваться от общества, чтобы замедлить распространение вируса. Очень важно отнестись к этому серьезно и подумать не только о себе, но и о других людях. Если вы молоды и здоровы, помните, что самоизоляция создана не только для вашего блага, но и ради безопасности тех людей, которые находятся в группе риска. Нам нужно держаться вместе!

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— обратилась к своим подписчикам Энистон, которая также упомянула о помощи благотворительным организациям, которая сейчас важна как никогда.

Дженнифер Энистон прокомментировала ситуацию с коронавирусомДженнифер Энистон

Сама Дженнифер Энистон сейчас тоже находится на самоизоляции. Недавно было объявлено, что съемки второго сезона сериала «Утреннее шоу» (The Morning Show) с участием Дженнифер приостанавливаются на две недели из-за эпидемии коронавируса. С понедельника в Беверли-Хиллз, где живет Дженнифер, по приказу губернатора на карантин начали закрываться рестораны, тренажерные залы, кинотеатры и другие общественные места.

Дженнифер Энистон прокомментировала ситуацию с коронавирусом

По материалам: www.spletnik.ru


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