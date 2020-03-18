Новый суд Джонни Деппа против Эмбер Херд: отрезанный палец, удушение и другие подробности

Эмбер Херд и Джонни Депп

56-летний Джонни Депп судится не только со своей бывшей женой, 33-летней Эмбер Херд, обвиняя ее в клевете, но и с британской газетой The Sun, и сегодня состоялся очередной судебный раунд этой схватки. Актер подал в суд на издателя таблоида из-за выхода статьи в 2018 году, в которой утверждалось, что Депп жестоко избил Херд.

На предварительном слушании в среду представители издания по-прежнему утверждали, что Джонни якобы под действием алкоголя и наркотиков напал на Эмбер во время их совместного отпуска в Австралии в 2015 году. В этом деле актриса дает показания, выступая на стороне таблоида. По ее словам, во время поздней ссоры Депп сорвал с нее ночную рубашку, прижал к столу для пинг-понга и душил. Она также уверяет, что какой-то момент он «серьезно повредил себе палец, порезав его кончик».

Джонни Депп и Эмбер Херд

Однако у Деппа совсем иная трактовка этого скандала, в искажении фактов он и обвиняет The Sun. По его версии, травма пальца произошла из-за того, что Херд бросила в него стеклянную бутылку, прежде чем потушить сигарету о его правую щеку.

Адвокат Адам Волански признал в ходе рассмотрения дела, что версии сторон диаметрально противоположны, но при этом высказал предположение, что не в пользу аргументов Деппа свидетельствуют его письма к врачу Дэвиду Кипперу от 7 и 19 марта 2015 года.

Я отрезал себе кончик среднего пальца. Что же мне теперь делать? За исключением, конечно, поездки в больницу. Мне так неловко из-за того, что я с ней во что-то ввязываюсь. К черту весь мир,— приводит пресса слова из первого письма.

Затем, 12 дней спустя, Джонни отправил второе сообщение доктору Кипперу.

Спасибо вам за все. Я отрубил себе средний палец левой руки в знак того, что никогда больше не отрежу палец,— говорится в этом сообщении.

По материалам: www.spletnik.ru