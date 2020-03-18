Шеф-повар британской королевской семьи рассказал, чем монаршие особы будут питаться во время пандемии коронавируса

Культура
Игорь Кнышевский0
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Шеф-повар британской королевской семьи рассказал, чем монаршие особы будут питаться во время пандемии коронавируса

Кейт Миддлтон и королева Елизавета II

То, что главным блюдом на наших столах во время пандемии коронавируса, судя по всему, будет гречка, мы уже поняли. А вот чем будут питаться во время карантина члены британской королевской семьи, рассказал Даррен Макгрэди, который в течение 15 лет был личным шеф-поваром королевы Елизаветы II, принцессы Дианы и ее сыновей принцев Уильяма и Гарри. По его словам, королева, скорее всего, будет употреблять комфортную и привычную для себя пищу в течение следующих нескольких месяцев. Он добавил, что особенно она любит такие блюда, как ирландское рагу и ланкаширский хотпот. Ну и, конечно, не откажет она себе и в сладостях.

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Королева обожает шоколад. Она любит шоколадные пирожные. Это время не для диеты, а для успокоения своего тела,

— говорит он.

Шеф-повар британской королевской семьи рассказал, чем монаршие особы будут питаться во время пандемии коронавируса

Что касается герцогини Кембриджской, то она, по его мнению, останется на так называемом «салатном режиме», однако, как и Елизавета II, непременно включит в свой рацион сладости. Одно из любимых лакомств Кейт Миддлтон — пудинг стики-тоффи.

Шеф-повар британской королевской семьи рассказал, чем монаршие особы будут питаться во время пандемии коронавируса

Макгрэди говорит, что в Виндзорском замке, куда королевская семья переберется на днях, достаточно продуктов, чтобы королева Елизавета II и ее родные смогли жить там спокойно несколько месяцев. Там есть собственная ферма, и многое, включая мясо и овощи, производится и выращивается там.

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Королева уедет в Виндзорский замок на продолжительные пасхальные каникулы. Они будут там в изоляции. Она не будет принимать всех посетителей, поэтому ее команда будет запасаться всеми продуктами, которые ей действительно нужны,

— сказал Даррен.

Шеф-повар британской королевской семьи рассказал, чем монаршие особы будут питаться во время пандемии коронавируса

По материалам: www.spletnik.ru


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