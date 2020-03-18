Шеф-повар британской королевской семьи рассказал, чем монаршие особы будут питаться во время пандемии коронавируса

Кейт Миддлтон и королева Елизавета II

То, что главным блюдом на наших столах во время пандемии коронавируса, судя по всему, будет гречка, мы уже поняли. А вот чем будут питаться во время карантина члены британской королевской семьи, рассказал Даррен Макгрэди, который в течение 15 лет был личным шеф-поваром королевы Елизаветы II, принцессы Дианы и ее сыновей принцев Уильяма и Гарри. По его словам, королева, скорее всего, будет употреблять комфортную и привычную для себя пищу в течение следующих нескольких месяцев. Он добавил, что особенно она любит такие блюда, как ирландское рагу и ланкаширский хотпот. Ну и, конечно, не откажет она себе и в сладостях.

Королева обожает шоколад. Она любит шоколадные пирожные. Это время не для диеты, а для успокоения своего тела,

— говорит он.

Что касается герцогини Кембриджской, то она, по его мнению, останется на так называемом «салатном режиме», однако, как и Елизавета II, непременно включит в свой рацион сладости. Одно из любимых лакомств Кейт Миддлтон — пудинг стики-тоффи.

Макгрэди говорит, что в Виндзорском замке, куда королевская семья переберется на днях, достаточно продуктов, чтобы королева Елизавета II и ее родные смогли жить там спокойно несколько месяцев. Там есть собственная ферма, и многое, включая мясо и овощи, производится и выращивается там.

Королева уедет в Виндзорский замок на продолжительные пасхальные каникулы. Они будут там в изоляции. Она не будет принимать всех посетителей, поэтому ее команда будет запасаться всеми продуктами, которые ей действительно нужны,

— сказал Даррен.

По материалам: www.spletnik.ru