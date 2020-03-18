Стало известно, как Меган Маркл борется с коронавирусом в Канаде: «Все ее помощники носят латексные перчатки»

Меган Маркл

Пандемия коронавируса застала 38-летнюю Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри в Канаде, куда они недавно вернулись из Лондона. Герцог и герцогиня Сассекские уже официально «ушли в отставку», но остались полноправными членами королевской семьи. Для принца этот уход оказался наиболее трудным, и сейчас он не забывает о родственниках, особенно в период эпидемии. По словам инсайдера, он особенно волнуется за бабушку, 93-летнюю королеву Елизавету II, и отца, 71-летнего принца Чарльза. А тем временем Меган принимает меры предосторожности, чтобы обезопасить от заражения вирусом COVID-19 свою семью.

Она требует, чтобы все члены ее команды (люди, которые покупают продукты и выполняют поручения) постоянно носили латексные перчатки и соблюдали строгий гигиенический протокол. Меган сказала, что она и Гарри очень благодарны, особенно он, за использованную возможность провести время с его семьей до того, как началось это безумие с пандемией, — рассказал прессе инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл

Меган и Гарри нанесли «прощальный визит» в Великобританию, прежде чем сложить с себя обязанности старших членов королевской семьи. В начале марта знаменитая пара приняла участие в нескольких официальных мероприятиях: Меган и Гарри появились на службе в Вестминстерском аббатстве, на концерте в Альберт-холле, пообщаться с активистами и школьниками…

По словам инсайдера, Меган рассказала своим подругам, что Гарри обсуждал коронавирус с отцом и бабушкой, которых старался убедить принять дополнительные меры предосторожности.

В Канаде Меган и Гарри пережидают эпидемию на острове Ванкувер – свели встречи с кем-либо до минимума, но деловую активность не приостановили.

Сейчас мало кто может увидеться с ней, Гарри и их сыном Арчи. При этом Меган говорит, что самоизоляция не означает безделье: они работают с некоммерческой организацией по охране психического здоровья,— рассказала прессе одна из приятельниц Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

По словам источника из окружения герцога и герцогини, принц чувствует себя в Канаде немного беспомощным, но благодарен за то, что его семья рядом.

У Меган есть опасения по поводу коронавируса, поэтому она старательно избегает прикасаться к своему лицу и не забывает мыть руки. Она говорит, что паника ни к чему хорошему не приведет. Ее семье не нужна напряженная атмосфера. Она не хочет, чтобы Арчи испытывал стресс. Ее дом — это территория мира и спокойствия,— добавила подруга герцогини.

По материалам: www.spletnik.ru