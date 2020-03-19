Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина назвали способы борьбы с коронавирусом: видео

Лиза Галкина/ Максим Галкин

Только ленивый еще не высказался о коронавирусе, ставшем проблемой для всего мира. Одни паникуют и опустошают полки магазинов, другие под натиском угрозы здоровью не теряют чувство юмора и делятся в сети мемами. 43-летний Максим Галкин тоже решил несколько разрядить атмосферу пандемии, позвав на помощь своих детей, шестилетних Гарри и Лизу, которых растит вместе с 70-летней Аллой Пугачевой.

Шоумен поделился в инстаграме новым домашним видео, записанным во время дневного чаепития. Галкин спросил Лизу и Гарри о способах борьбы с коронавирусом, а дети оказались хорошо осведомлены о мерах профилактики.

Надо пить горячую воду. Я пью горячий чай. Вирус боится горячей воды. Это первый вариант. Второй вариант — под дверь положить чеснок. Коронавирус чихнет и упадет в обморок,— сказал Гарри Галкин.

Гарри Галкин

Сидевшая рядом сестра Лиза согласилась с ним и добавила, что есть еще два действенных способа борьбы с инфекцией.

Надо хорошо намыливать руки, не просто сбрызнуть, а тщательно мыть. И никуда не выходить,— сказала она.

Лиза Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Видео из Instagram Максима Галкина

По материалам: www.spletnik.ru