Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина назвали способы борьбы с коронавирусом: видео

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина назвали способы борьбы с коронавирусом: видео

Лиза Галкина/ Максим Галкин

Только ленивый еще не высказался о коронавирусе, ставшем проблемой для всего мира. Одни паникуют и опустошают полки магазинов, другие под натиском угрозы здоровью не теряют чувство юмора и делятся в сети мемами. 43-летний Максим Галкин тоже решил несколько разрядить атмосферу пандемии, позвав на помощь своих детей, шестилетних Гарри и Лизу, которых растит вместе с 70-летней Аллой Пугачевой.

Читайте также:  Королева Елизавета II сказала принцу Гарри, что она всегда будет рада его возвращению на родину

Шоумен поделился в инстаграме новым домашним видео, записанным во время дневного чаепития. Галкин спросил Лизу и Гарри о способах борьбы с коронавирусом, а дети оказались хорошо осведомлены о мерах профилактики.

Надо пить горячую воду. Я пью горячий чай. Вирус боится горячей воды. Это первый вариант. Второй вариант — под дверь положить чеснок. Коронавирус чихнет и упадет в обморок,— сказал Гарри Галкин.

Читайте также:  Меган Маркл и принц Гарри уже планируют рождение второго ребенка

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина назвали способы борьбы с коронавирусом: видеоГарри Галкин

Сидевшая рядом сестра Лиза согласилась с ним и добавила, что есть еще два действенных способа борьбы с инфекцией.

Надо хорошо намыливать руки, не просто сбрызнуть, а тщательно мыть. И никуда не выходить,— сказала она.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина назвали способы борьбы с коронавирусом: видеоЛиза Галкина

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина назвали способы борьбы с коронавирусом: видеоАлла Пугачева и Максим Галкин с детьми

 

Видео из Instagram Максима Галкина

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Из-за чрезмерной худобы фанаты Джоли подозревают, что у нее серьезное заболевание

Юлия Нагорная

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон сходили на концерт Эшли Симпсон в Лос-Анджелесе

Игорь Кнышевский

Стало известно, сколько получают руководители российских музеев и театров

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий