О том, что некоторые доплаты предоставляются гражданам по достижению возраста в 70 лет при условии — суммарный размер пенсионного пособия не превышает 10 340,35 гривны, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, автоматически проведут прибавку по возрасту:

лицам 70-74 лет (включительно) — по 300 гривен/ежемесячно;

лицам 75-79 лет (включительно) — по 456 гривен/ежемесячно;

лицам, достигшим 80 лет — по 570 гривен/ежемесячно.

Кроме того, официально трудоустроенные пенсионеры смогут получить доплату за каждый год вновь приобретенного страхового стажа, составляющую 23,61 гривны/12 месяцев (1 процент от размера прожиточного минимума для особ, утративших трудоспособность).

Ранее мы писали о том, что в Раде рассказывали, где найдут средства на зарплаты и пенсии на фоне задержки западной финансовой помощи.