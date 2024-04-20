О том, что в преддверии указанной игры, два футболиста «Миная» получили заманчивое предложение — необходимо постараться проиграть матч «Динамо», пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные журналистом Романом Бебехом в Telegram-канале «Бомбардир».

Как стало известно, вознаграждением предлагалась реализация «комфортной уверенности» за нескромную сумму в 5 000 долларов (почти 199 000 гривен), однако игроки «Миная» все же смогли отказаться.

Бебех пока не намерен раскрывать информацию о фигуранте, сделавшем подобное предложение, но уже ясно — данная личность неоднократно попадала в схожие истории. Кроме того, «взяточник» не является сотрудником ни одного футбольного клуба страны.

Впрочем, после всего произошедшего, руководство «Миная» было вынуждено провести разъяснительную беседу с каждым футболистом команды, одновременно написав письмо касательно неудобной ситуации в «Дом футбола», с просьбой помочь разобраться.

Ранее мы писали о том, какой гонорар киевское «Динамо» выплачивает своему игроку-аутсайдеру Супряге.