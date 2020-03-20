Сестра Ирины Шейк стала матерью в третий раз

Ирина Шейк и Татьяна Петенкова

Старшая сестра Ирины Шейк, 35-летняя Татьяна Петенкова, стала многодетной мамой. Вчера, 19 марта, она родила дочь Эмилию. Татьяна опубликовала в инстаграме фотографию с мужем Александром и рассказала, что малышка весом 4,7 килограмма при росте в 60 см появилась на свет в одной из больниц Краснодара.

Татьяна Петенкова с мужем и дочкой

Сегодня наша семья стала больше, — подписала кадр Петенкова.

Поздравить счастливую маму поспешила любимая сестра. Ирина оставила под постом смайл в виде красного сердца. Модель пока не сможет навестить свою сестру, которая проживает в Краснодаре и занимается разведением собак, — из-за эпидемии коронавируса. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера сейчас находится в Нью-Йорке вместе со своей дочерью Леей и матерью Ольгой, которая помогает ей ухаживать за малышкой.

Напомним, Татьяна Петенкова и Александр также воспитывают 14-летнюю дочь Ирину и шестилетнего сына Максима.

По материалам: www.spletnik.ru