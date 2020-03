Другая сторона эпидемии коронавируса: утки в фонтанах Рима, рыба в каналах Венеции, чистый воздух в городах

Лебеди в Венеции

Эпидемия коронавируса поменяла социальную жизнь во всем мире, закрыв границы государств, разогнав людей с улиц, замедлив технический прогресс. Люди теперь живут в страхе за себя, своих близких и будущее. Однако у наступившего хаоса есть и обратная сторона: воздух в городах, где стало меньше транспорта, посвежел, а представители фауны вернулись туда, где их давно не было из-за человека.

Жители Венеции создали в фейсбуке сообщество Venezia Pulita («Чистая Венеция»), где рассказывают, как изменился город с исчезновением толп туристов: в каналы вернулась рыба, прилетели лебеди, а вода стала такой прозрачной, какой не была несколько последних десятилетий.

В мэрии города объясняют, что о улучшении качества воды говорить не стоит, а выглядит она более прозрачной потому, что существенно сократилось движение лодок.

Вода такая прозрачная, потому что нет лодок и осадок остается на дне,— сказал представитель властей.

Зато о воздухе никто не спорит: в городах, где действует строгий карантин, уменьшилось содержание диоксида азота в воздухе. Китай, где возникла первая сильная вспышка коронавируса, немедленно отреагировал на эпидемию. В результате не только справился с ней, но и значительно увеличил количество дней в феврале, когда показатели чистоты воздуха были выше обычного. Эту февральскую перемену зафиксировали космические спутники NАSА и Европейского космического агентства. Облако ядовитого газа над промышленными электростанциями почти исчезло. За время карантина Китай не произвел 200 миллионов тонн углекислого газа, который выбросил бы в атмосферу в обычное время. Выиграли от этого и сибирские леса: экспорт российской древесины в Поднебесную замедлился.

Воздух стал чище и в других странах, где ввели строгие ограничения на свободное передвижение людей. На тишину и спокойствие обратили внимание птицы и животные: лоси, кабаны, олени, обезьяны и другие представители фауны стали выходить на обезлюдевшие улицы. А в порт Кальяри на острове Сардиния вернулись дельфины.

Дельфины вернулись в Кальяри

А утки прекрасно себя чувствуют в Риме

Венеция

Coronavirus in Catalonia — Boars descend from the mountains to the very center of Barcelona, after several days of people being locked at homepic.twitter.com/6IRFzl2cKz

— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) March 19, 2020

По материалам: www.spletnik.ru