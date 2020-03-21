Фанаты The Weeknd уверены, что весь свой новый альбом он посвятил Белле Хадид

Культура
Игорь Кнышевский0
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Фанаты The Weeknd уверены, что весь свой новый альбом он посвятил Белле Хадид

The Weeknd и Белла Хадид

В минувшую пятницу 30-летний Абель Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, выпустил свой четвертый студийный альбом After Hours. И как только поклонники канадского певца прослушали свежие композиции, сразу поняли, кому они посвящены. Знатоки творчества The Weeknd, собравшиеся в твиттере, убеждены — музой Тесфайе остается его бывшая девушка, 23-летняя модель Белла Хадид, с которой он в очередной раз расстался полгода назад.

Да, если бы я был Абелем, тоже написал бы 14 треков о Белле Хадид.Я бы написал целый альбом, если бы потерял ее,— рассуждали фанаты Тесфайе в соцсети.

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Фанаты The Weeknd уверены, что весь свой новый альбом он посвятил Белле ХадидThe Weeknd и Белла Хадид

Многие песни, вошедшие в альбом After Hours, рассказывают о разбитом сердце певца. Песня Save Your Tears привлекла особое внимание его поклонников: в какой-то момент в треке The Weeknd словно намекает на шоу Victoria’s Secret 2016 года.Ты прошла мимо меня, как будто меня там не было, и просто притворилась, что тебе все равно,— поет Абель Тесфайе.

Фанаты The Weeknd уверены, что весь свой новый альбом он посвятил Белле ХадидThe Weeknd и Белла Хадид на шоу Victoria’s Secret 2016 года

В том году The Weeknd выступал на знаменитом шоу бельевого бренда, а Белла участвовала в показе в числе других моделей.

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Хадид и Тесфайе начали встречаться в мае 2015 года, но через год решили расстаться. Спустя два года чувства экс-влюбленных вспыхнули с новой силой. Однако вновь остыли в конце лета 2019-го. Правда, инсайдеры уверяют, что в этом романе рано ставить точку.

У Беллы все еще есть чувства к Weeknd, поэтому не исключено, что они снова будут вместе, — говорит источник из окружения модели.

Фанаты The Weeknd уверены, что весь свой новый альбом он посвятил Белле Хадид

Фанаты The Weeknd уверены, что весь свой новый альбом он посвятил Белле Хадид

По материалам: www.spletnik.ru


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