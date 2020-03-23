Инсайдер об отношениях Аны де Армас и Бена Аффлека: «Она очень счастлива»

Ана де Армас/Бен Аффлек

В то время как для одних самоизоляция во время эпидемии коронавируса стала настоящим испытанием из-за невозможности ходить в общественные места, встречаться с друзьями и вести привычный образ жизни, то для других она оказалась едва ли не подарком судьбы. Так, по словам инсайдера, 31-летняя Ана де Армас и 47-летний Бен Аффлек, о романе которых стало известно совсем недавно, наслаждаются обществом друг друга.

Ана очень счастлива с Беном. Она любит проводить время с ним, между ними есть химия, и им весело вместе,

— рассказал источник.

Ана де Армас

После романтического отдыха на Кубе и в Коста-Рике влюбленные сейчас находятся на карантине. Впрочем, дома они не сидят и иногда выходят на прогулку по Лос-Анджелесу.

Как говорят, 47-летняя бывшая жена Аффлека Дженнифер Гарнер роман своего экс-супруга одобряет.

Джен давно не испытывает к Бену романтических чувств. Она считает его своим другом и хорошим отцом для их детей, она уважает его. У нее все хорошо в личной жизни, Джен поддерживает Бена и счастлива за него и его новые отношения,

— рассказал инсайдер.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Познакомились Аффлек и де Армас, вероятнее всего, на съемочной площадке фильма «Глубокая вода» (Deep Water), в котором оба исполнили главные роли, — в картине они сыграли супружескую пару. Премьера фильма запланировала на 12 ноября, но в нынешних условиях спрогнозировать его реальный выход пока сложно.

Бен Аффлек

По материалам: www.spletnik.ru