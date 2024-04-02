Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник в спецслужбах, заявило, украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Нижнекамск Республики Татарстан, информирует «НБН».

Как сообщают журналисты, удар по одному из крупнейших в Российской Федерации НПЗ «Танеко» — совместная операция Сил обороны и безопасности Украины.

По предварительной информации, беспилотник попал в одну из установок, на предприятии вспыхнул пожар.

Также сегодня БПЛА атаковали завод, где россияне собирают дроны-камикадзе «Шахед», расположенный в городе Елабуга Республики Татарстан. Украинские журналисты заявили, что за этой атакой стоит Главное управление разведки МО Украины. В Сети распространились кадры удара дрона по предприятию.