Глава пресс-центра Сил обороны юга в эфире национального телемарафона рассказала, что российские оккупанты переключили свою тактику на применение баллистических ракет с территории Крымского полуострова, информирует «НБН».

Пресс-секретарь отметила, что такое оружие ВС РФ является сложной целью для реагирования украинской противовоздушной обороны, поэтому с его помощью путинские войска пытаются давить не только на прифронтовые районы, но и на более глубокие регионы нашей страны.

Спикер ОК «Юг» подчеркнула, что ВСУ имеют данные о количестве вражеских наземных систем и отслеживают их маневры. Гуменюк добавила, что сигналы воздушной тревоги об угрозе применения баллистики – следствие этой активности.

Ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили «затишье» между масштабными ударами российских войск по нашей стране.