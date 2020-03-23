Наследница модной империи Марта Ортега стала мамой во второй раз
Марта Ортега с мужем
Наследница модной империи Inditex, куда входят Zara, Bershka, Massimo Dutti, 36-летняя Марта Ортего стала мамой во второй раз.
Дочь одного из богатейших людей мира 83-летнего Амансио Ортеги (его состояние оценивается в 53 миллиарда долларов) родила дочь от своего супруга модельного агента Карлоса Торретту, свадьбу с которым она сыграла в 2018 году.
Читайте также: Татьяна Бакальчук, Кайли Дженнер, Маккензи Безос и другие самые заметные миллиардеры года по версии Forbes
Марта Ортега с мужем
Девочку, которая родилась в клинике Ла-Корунья, назвали Матильдой. У Марты также есть шестилетний сын от первого брака.
Марта Ортега с сыном
По материалам: www.spletnik.ru
загрузка...