О том, какой прогноз прозвучал от Егора Голуба, являющегося тренером Дениса Беринчика, касательно ожиданий по грядущему поединку между украинским бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала vRINGe.

По словам Голуба, высокий уровень мастерства Ломаченко, то есть победный фактор, сводится к методикам старой «школы» этого украинца. Кроме того, в недавних поединках Камбосос два раза подряд проигрывал американцу Дэвину Хейни. Впрочем, австралиец усвоил полученные уроки, и «стал лучше».

Тренер Беринчика уверен, что майский бой будет весьма интересным со всех сторон, и он с подопечным обязательно изучит тактику Ломаченко в данном поединке.

Голуб резюмировал:

Ведь он состоится за неделю до нашего боя [запланирован на 18 мая]. Ставлю ли на Ломаченко? Думаю, что да. У него мастерство на 10 голов выше.

Ранее мы писали о том, что промоутер Усика проговорился о гонораре, назначенном Беринчику за участие в чемпионском бое с Наваррете.