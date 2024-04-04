О том, что вскоре компания планирует внедрить платную модель своей поисковой строки, добавив в нее ИИ-функционал, пишет «НБН», ссылаясь на материал Financial Times.

Как стало известно, возможности поисковой строки будут существенно расширены, поскольку станут основываться на сервисах искусственного интеллекта, в частности, речь идет о платном варианте Google-приложений с подпиской, таких, как Gemini Advanced или Google One.

Следует отметить, что привычная поисковая система Google сохранится как бесплатная для всех пользователей, при этом, в платной ИИ-модели, продолжат демонстрироваться рекламные предложения.

Впрочем, в Google полагают, что окончательный переход на «премиальный» поиск, благодаря способности ИИ (искусственный интеллект) предоставлять исчерпывающие и подробные ответы, судя по всему, спровоцирует сокращение количества «кликов» пользователей по ссылкам на web-сайтах, и, соответственно, притоку доходов от показов рекламы, потому обновленная процедура может появиться не так скоро.

Ранее мы писали о том, что глава NVIDIA анонсировал появление видеоигр, полностью сгенерированных ИИ.