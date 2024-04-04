О том, что на протяжении 2023 года государства Евросоюза выдали гражданам РФ не менее 7 000 вышеуказанных предписаний, и этот показатель на 34 процента больше, чем фиксировалось 12 месяцами ранее, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Верстки».

На первом месте по «высылке» граждан государства-террориста — Германия с показателем в 2 000 «хороших русских», что на 154 процента выше, чем в позапрошлом году («домой» отправили 785 россиян).

На втором месте — Франция, из которой в течение 2023 года депортировали 1 115 россиян, а не 930 человек (на 20 процентов больше, чем в 2022 году).

Также, в топ-10 стран, «порекомендовавшим» россиянам уехать из ЕС, расположились:

из Финляндии — 595 человек;

из Польши — 485 человек;

из Швеции — 460 человек;

из Литвы — 430 человек;

из Хорватии — 395 человек;

из Австрии — 300 человек;

из Нидерландов — 255 человек;

из Эстонии — 235 человек.

Ранее мы писали о том, что исследование показывало, какие убытки от протестов в Польше несут украинские компании.