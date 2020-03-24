Евгений Плющенко прокомментировал сообщения о переносе Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Культура
Игорь Кнышевский0
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Евгений Плющенко прокомментировал сообщения о переносе Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Со ссылкой на члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда ряд СМИ сообщил о переносе летней Олимпиады-2020, которая должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. По словам Паунда, данное решение уже принято и скоро о нем будет объявлено официально.

Евгений Плющенко прокомментировал сообщения о переносе Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Все пройдет поэтапно. Мы отложим старт Олимпиады и будем разбираться со всеми последствиями этого решения. Они просто огромны,

— заявил Паунд.

О каких новых датах идет речь, пока неизвестно. Вероятнее всего, рассматриваются возможности переноса на осень или на 2021 год, как это ранее уже случилось с чемпионатом Европы по футболу. Однако в пресс-службе МОК высказывание Паунда назвали его личным мнением.

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Вчера оргкомитет выпустил официальное заявление, в котором говорится, что в данный момент проблема еще обсуждается.

Обсуждения будут завершены в течение следующих четырех недель. Отмена Игр в Токио не стоит на повестке дня,

— говорится в заявлении.

Евгений Плющенко прокомментировал сообщения о переносе Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Сообщения о возможном переносе Олимпиады прокомментировали и некоторые спортсмены. Так, в своем инстаграме высказался фигурист Евгений Плющенко.

Евгений Плющенко прокомментировал сообщения о переносе Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Напомним, ранее от участия в токийской Олимпиаде отказались Канада и Австралия. С рекомендацией отложить проведение соревнований выступил и президент США Дональд Трамп.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах несколько недель заявлял, что пока планов о переносе нет, но комитет следит за ситуацией и последует рекомендациям ВОЗ.

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Этой же точки зрения ранее придерживался и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Мы преодолеем распространение инфекции и проведем Олимпиаду без проблем, как и планировалось,

— сказал Абэ.

Евгений Плющенко прокомментировал сообщения о переносе Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Кроме того, 12 марта уже состоялась церемония зажжения огня летних Олимпийских игр в Токио в греческой Олимпии.

Напомним, по состоянию на 23 марта в Японии был подтвержден 1 101 случай заражения коронавирусом, смертей — 41.

По материалам: www.spletnik.ru


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