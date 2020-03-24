Наталья Водянова опубликовала фото из домашнего архива с дочерью Невой в честь ее дня рождения

Наталья Водянова с дочерью Невой

Сегодня, когда, похоже, весь мир парализован из-за пандемии коронавируса, особенно ценными оказываются моменты радости. Минутку позитива в соцсети решила внести и 38-летняя Наталья Водянова. В инстаграме модель поздравила с днем рождения свою дочь Неву (она родилась в браке с Джастином Портманом).

Нева Портман

В этот день 14 лет назад моя жизнь озарилась самым ярким солнечным светом. Все это время ты была источником радости, и я так горжусь тобой, видя каким человеком ты становишься. Среди нас всех ты самая сознательная, больше всех заботишься о природе и животных, вдохновляя всех нас. Пусть твоя вера в твое предназначение и твой путь растут вместе с тобой. Желаю тебе обрести истинное счастье и научиться любить вызовы и испытания, так же как и хорошие времена. Люблю тебя бесконечно и надеюсь, что этот шоколадный кекс, который я пеку для тебя, на вкус так же хорош, как и на запах,

—написала Водянова.

Модель поделилась и несколькими снимками из семейного архива, на которых Нева запечатлена со старшим братом Лукасом, который в конце прошлого года отпраздновал 18-летие. Молодой человек уже пошел по стопам своей знаменитой матери и тоже пробует себя в модельном бизнесе: Лукас участвует в показах и снимается для журналов.

Нева с братом Лукасом

А вот Нева пока не стремится к публичности и, судя по снимкам, действительно, любит проводить время на природе. Хотя девочка поддерживает начинания своей мамы: так, в прошлом году вместе с ней она совершила путешествие по России для съемок нового фильма.

Ну а сейчас, как и многим, о поездкам семье пришлось забыть. Наталья и ее будущий муж Антуан Арно соблюдают карантин — вчера модель показала в инстаграме, как они вместе с детьми коротают время дома.

По материалам: www.spletnik.ru