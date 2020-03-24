Первый крабовый салат в жизни, спорт и онлайн-дринк-шоу: как Настя Ивлеева проводит время на карантине

Настя Ивлеева

Из-за объявленной пандемии коронавируса 29-летняя Настя Ивлеева, как Наталья Водянова, Вера Брежнева и многие другие звезды, соблюдает режим самоизоляции. Вместе с мужем Элджеем она проводит время в их загородном доме и подробно рассказывает подписчикам в инстаграме, чем именно занимается на карантине.

Свой день звезда начинает со стакана теплой воды, после чего отправляется в тренажерный зал, который оборудован у них прямо в подвале. После этого Настя обычно выходит на прогулку и, сидя на крыльце, греется под лучами весеннего солнца. Сегодня Ивлеева сообщила, что в скором времени ей привезут велосипед, на котором она будет ездить по утрам по своему загородному поселку.

Настя Ивлеева

Режим самоизоляции даже пробудил в девушке кулинарные способности. На днях она похвасталась поклонникам в сторис, что чуть ли не впервые в жизни приготовила крабовый салат.

Это правда что-то невероятное, и карантин делает с людьми какие-то сумасшедшие вещи. Потому что я, человечек, который не умеет готовить от слова совсем, приготовила крабовый салат. И я попробовала, он довольно-таки вкусный,

— собщила Ивлеева.

На карантине Настя не забывает и о работе — блогер занимается монтажом своего YouTube-шоу Agentshow Land, а также готовит много интересного контента для фолловеров в инстаграме.

В свободные от работы вечера Настя Ивлеева проводит прямые эфиры, в которых приглашает звезд, выпивает с ними и ведет веселые беседы. Такое онлайн-дринк-шоу Ивлеева уже провела с Максимом Галкиным и Лолитой. Интересно, что первый эфир с Галкиным стал настоящим хитом в сети, потому что в какой-то момент к разговору Насти и Максима присоединилась Алла Пугачева.

Муж Насти, Элджей, хоть и не соблюдает жесткий режим самоизоляции (артист продолжает давать концерты в городах России), но туалетной бумагой на случай дефицита в магазине, похоже, все же закупился — в инстаграме он опубликовал фото с машиной, багажник который до отказа был заполнен рулонами.

Элджей

По материалам: www.spletnik.ru