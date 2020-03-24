Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе Олимпиады на год

Культура
Игорь Кнышевский0
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе Олимпиады на год

Синдзо Абэ

Разговоры о переносе Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса велись уже несколько недель. Однако правительство Японии до последнего говорило о том, что соревнования состоятся этим летом, как и планировалось. Но сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что Олимпиада в Токио все же будет перенесена и состоится в следующем году.

Такое решение было принято в ходе переговоров Абэ и главы МОК Томаса Баха. Как заявил премьер-министр, с предложением перенести Олимпиаду выступил он сам, а Бах его принял и поддержал. При этом он отметил, что речь об отмене соревнований не идет — игры состоятся летом 2021 года.

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Новость дополняется.

 

По материалам: www.spletnik.ru


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