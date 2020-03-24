Просто бразильский сериал: экс-футболист «Зенита» Халк женился на племяннице своей бывшей жены

Халк и Камила Анжело

Отношения в семье 33-летнего бывшего футболиста «Зенита» Живанилду Виейра де Соуза, больше известного как Халк, напоминают настоящий бразильский сериал. Несколько недель назад спортсмен женился во второй раз, причем его новой избранницей стала племянница бывшей жены Иран, 31-летняя Камила Анжело.

Халк, который сейчас является капитаном китайского клуба «Шанхай СИПГ», и его возлюбленная стремительно оформили свои отношения и не стали устраивать пышного торжества. Согласно изданию Infobae, спешка была обусловлена тем, что Камиле нужна была виза для дальнейшего нахождения в Китае рядом с любимым.

Халк и Камила Анжело

Бразильский футболист не скрывает своего счастья и активно делится фотографиями с новоиспеченной женой в своем инстаграме. По словам представителя спортсмена, после начала романа с Камилой Халк практически сразу рассказал всю правду ее родственникам:

Халк позвонил родителям и брату Камилы. Он поговорил с семьей и рассказал им всю правду. С Камилой они начали встречаться в октябре. Халк сам обнародовал информацию, потому что ему нечего скрывать. Он хочет избежать ложных слухов и кривотолков, поэтому его позиция максимально прозрачна.

С Камилой Анжело Халк начал встречаться через несколько месяцев после того, как официально развелся с женой Иран Соуза, которая старше новой избранницы футболиста на 10 лет. В браке Халк и Иран прожили 12 лет.

Бывшие супруги воспитывают троих детей, сыновей Иана и Тьяго и дочку Алиси, которую они удочерили в 2016 году. После развода Иран с детьми покинула Китай. Поговаривают, что новость о женитьбе бывшего мужа далась Иран очень тяжело, ведь до этого момента она была очень близка со своей племянницей Камилой.

Халк с бывшей женой Иран и сыновьями Иран Соуза и Камила Анжело

Халк с сыновьями Ианом и Тьяго и дочерью Алиси

По материалам: www.spletnik.ru