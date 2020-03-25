Александр Петров и Стася Милославская отдыхают с друзьями за городом: «Русского человека спасут дачи»

Александр Петров и Стася Милославская

Во время вспышки коронавируса, который стремительно распространяется уже и в России, 31-летний актер Александр Петров решил уехать за город на дачу. Правда, как он отметил, своей дачи у него нет, поэтому он проводит время в загородном доме своих друзей. Компанию ему там составляет его 24-летняя возлюбленная — актриса Стася Милославская.

В инстаграме актер поделился видеороликом и показал, чем они занимаются в условиях изоляции. Судя по всему, скучать компании не приходится — Петров и его друзья играют в игры, настольные игры и в целом выглядят довольно позитивно настроенными.

Изоляция. Русского человека спасут дачи. У кого они есть. У кого нет — не беда, есть наверняка друзья с дачами. Вот у меня нет, но есть друзья! Сейчас, как и в советское время, можно обратиться к соседям с какой-то проблемой: греча, сахар, дача и т.д. Желаю всем здоровья! Это сейчас самое главное! Время сложное, пройдем, без паники, Мишустина всем в помощь! Это не сарказм и не агитка, от некоторых людей очень многое зависит, им сейчас тоже очень не просто, как и всем. Мне всегда нравился приход в Сандуны, я люблю бани, там в общем разряде собираются политики, бизнесмены, актеры, олимпийские чемпионы, простые работяги, и генералов там нет, все обнуляются, все просто люди. Мы сейчас все просто люди. Помогайте тем, кто нуждается, берегите бабушек и дедушек, берегите себя! И самое главное — улыбайтесь и живите! (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

— написал актер.

Но если подписчики Петрова очень благосклонно отреагировали на его публикацию, то вот Милославскую, которая в своем последнем посте активно призывала к тому, чтобы оставаться дома, осудили.

Ну что, Стася, не сидится вам в изоляции? С друзьями и алкоголем тусите. Не надо призывать к тому, что сами выдержать не можете,

— написала ей подписчица.

В свое оправдание актриса отметила, что она не ходит ни на работу, ни в общественные места и даже не гуляет по городу, а лишь ездит к друзьям, «которые уже две недели сидят дома».

Стася Милославская

По материалам: www.spletnik.ru