Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку

Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и сыном Фьючером

34-летняя Сиара и ее семья ответственно относятся к рекомендациям врачей и, как и большинство звезд по всему миру, сейчас соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На карантине Сиара с 31-летним мужем Расселлом Уилсоном, двухлетней дочерью Сиенной и пятилетним сыном Фьючером, которого певица родила в предыдущих отношениях с рэпером Фьючером, придумывают себе самые разные развлечения, чтобы не заскучать дома.

Так, вчера певица вместе с семьей решила устроить пижамную вечеринку. Сиара и Расселл разрешили детям играть всю ночь и заниматься всем тем, чем они только пожелают. Снимком с домашней вечеринки певица вчера поделилась в своем инстаграме — на нем звездная семья лежит на большом диване.

Расселл Уилсон и Сиара с сыном Фьючером и дочерью Сиенной

Пижамная вечеринка. Не спали всю ночь,

— рассказала Сиара.

Не заскучать на карантине Сиаре, Расселлу и детям также помогает социальная сеть TikTok. Недавно они все вместе сняли забавный ролик, на котором все вместе танцуют на кухне. Милое видео интернет-пользователям очень понравилось, и они поблагодарили звездное семейство за то, что они поднимают всем настроение в этот непростой период.

Находясь на самоизоляции, Сиара и Расселл не только развлекаются, но и оказывают реальную помощь людям, страдающим из-за вспышки коронавируса. Недавно супруги сообщили, что пожертвовали свои средства сервису доставки еды Seattle Food LifeLine, чтобы обеспечить питанием всех тех, кто остался без работы в период эпидемии, и других нуждающихся.

Напомним, что в скором времени Сиара в третий раз станет мамой. Об этом она сообщила своим поклонникам в конце января. Певица также призналась, что ее муж давно мечтает о большой семье и был бы по-настоящему счастлив, если бы у них было восемь детей.

Расселл Уилсон и Сиара

Сиара с детьми

По материалам: www.spletnik.ru