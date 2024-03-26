В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ рассказал, что обстрелы Украины происходят регулярно, российские оккупанты усиленно пытаются атаковать объекты инфраструктуры и постоянно меняют тактику нанесения ударов, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, путинские захватнические войска уменьшили интервалы между атаками на нашу страну, так как активно ищут слабые места в нашей системе противовоздушной обороны.

Евлаш предупредил, что российские оккупационные силы продолжат бить по Украине, их цель – дестабилизировать обстановку внутри государства и вынудить страну к нестандартным действиям.

Напомним, спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк высказалась о ракетном обстреле Одессы 25 марта. Пресс-секретарь заявила о применении ВС РФ тактики двойного удара во время атаки на областной центр.