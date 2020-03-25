Инсайдер: Меган Маркл чувствует себя «новым человеком» после переезда в Канаду

Меган Маркл

Инсайдеры продолжают рассказывать, как складывается жизнь 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри в Канаде после переезда из Великобритании. Как сообщил источник изданию Us Weekly, переезд дал герцогине Сассекской шанс «перезагрузиться»:

Меган рада тому, что смогла убежать от этого хаоса в Лондоне. Она чувствует себя буквально новым человеком,

— отметил источник.

Напомним, принц Гарри, его супруга и их 10-месячный сын Арчи покинули Великобританию в январе, объявив об отказе от своих королевских обязанностей.

В жизни Меган снова наступила настоящая весна. Приятно видеть ее в отличной форме,

— рассказал инсайдер.

Он также добавил, что раньше герцогиня чувствовала себя будто в ловушке и в замкнутом пространстве, живя с Гарри во Фрогмор-коттедже в Лондоне.

Она нервничала, выходя из дверей собственного дома из-за негатива в ее сторону,

— сказал источник, отмечая, что у Меган случались панические атаки.

После того как в начале марта герцог и герцогиня Сассексские посетили в Великобританию, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II, они вернулись в Канаду и находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Меган Маркл строго соблюдает меры предосторожности: так, она потребовала, чтобы все помощники постоянно носили латексные перчатки и соблюдали строгий гигиенический протокол.

Меган Маркл и принц Гарри

Как пишут западные СМИ, для принца переезд из Лондона оказался трудным и он не забывает о своих родных во время пандемии. По данным инсайдеров, особенно он переживает за свою 93-летнюю бабушку — королеву Елизавету II, и 71-летнего отца, принца Чарльза. Источники выяснили, что Меган рассказала своим подругам, что муж убеждал бабушку и папу принять дополнительные меры предосторожности. Однако, судя по всему, они были недостаточными: сегодня стало известно, что тест принца Чарльза на коронавирус оказался положительным.

По материалам: www.spletnik.ru