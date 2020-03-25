Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Владимир Путин

Только что 67-летний президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России по поводу ситуации с коронавирусом. Из-за этого он даже отменил свой полет в Санкт-Петербург, где должен был принять участие в заседании Совета по культуре.

Необходимость в этом возникла после совещания по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса,

— объяснил решение Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В своем обращении глава государства отметил, что Россия не смогла «отгородиться от угрозы».

Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад. Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимат, что Россия не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее распространение в нашу страну, невозможно. Но то, что мы можем и уже делаем, — так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан.

— отметил президент.

Вчера Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке в Москве, где пообщался с главврачом и другими сотрудниками медицинского центра. Прежде чем войти в больницу, президент надел защитный костюм и респиратор.

Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства.

— отметил он после своего визита.

Новость дополняется.

По материалам: www.spletnik.ru