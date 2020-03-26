Известный блогер, принявший участие в челлендже с облизыванием унитаза, заразился коронавирусом

Культура
Игорь Кнышевский0
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Известный блогер, принявший участие в челлендже с облизыванием унитаза, заразился коронавирусом

Ларц

21-летний популярный американский блогер Ларц, на страницу которого в инстаграме подписано более 28 тысяч человек, заявил, что его анализ на вирус COVID-19 оказался положительным. Это произошло всего через несколько дней после того, как парень поучаствовал в скандальном коронавирусном челлендже с облизыванием унитазов в общественных местах.

Ларц опубликовал в соцсетях ролик, на котором лежит на больничной койке, а в подписи к нему сообщил подписчикам о заражении опасным вирусом:

Врачи диагностировали у меня коронавирус.

 

Многие подписчики, к слову, не поверили блогеру и решили, что заявление о его болезни стало лишь очередным поводом для хайпа. А вот ведущий телешоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) Пирс Морган заявил в одном из последних выпусков передачи, что коронавирусная инфекция стала для Ларца возмездием за его неуместные шутки.

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Так и работает карма. Если вы ведете себя глупо, безрассудно и по-свински, то и расплачиваетесь соответственно,

— высказался Морган, при этом уточнив, что вовсе не рад тому, что произошло. Пирс также выразил надежду, что пример Ларца наконец положит конец подобным выходкам блогеров.

Известный блогер, принявший участие в челлендже с облизыванием унитаза, заразился коронавирусомЛарц

При этом Ларц стал лишь последователем TikTok-челленджа, который изначально запустила 22-летняя блогер Ава Луиз. Она опубликовала в сети видео, на котором облизывает унитаз на борту самолета, а в подписи к нему высмеяла людей, которые боятся заразиться коронавирусом:

Повторяйте за мной, чтобы люди знали, как правильно дезинфицировать туалеты в самолете.

Известный блогер, принявший участие в челлендже с облизыванием унитаза, заразился коронавирусомАва Луиз

После того как видео Авы Луиз стало вирусным, Ларц в погоне за лайками и популярностью решил повторить за ней челлендж и опубликовал в своем твиттере (на данный момент личный аккаунт парня по этой причине временно заблокирован) ролик, на котором также облизывает ободок унитаза в общественном месте.

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Известный блогер, принявший участие в челлендже с облизыванием унитаза, заразился коронавирусомЛарц

Примечательно, что Ларц и раньше участвовал в скандальных челленджах, которые потом еще долго обсуждались в сети. Как-то блогер опубликовал видео, на котором открывает банку с мороженым прямо в супермаркете, облизывает его, а потом незаметно возвращает его в морозильную камеру.

Ларц также неоднократно делал странные заявления на телевидении. Как-то он рассказал, что не общается со своей семьей, потому что у них нет ни денег, ни подписчиков в инстаграме.

Известный блогер, принявший участие в челлендже с облизыванием унитаза, заразился коронавирусом

По материалам: www.spletnik.ru


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