Известный блогер, принявший участие в челлендже с облизыванием унитаза, заразился коронавирусом

Ларц

21-летний популярный американский блогер Ларц, на страницу которого в инстаграме подписано более 28 тысяч человек, заявил, что его анализ на вирус COVID-19 оказался положительным. Это произошло всего через несколько дней после того, как парень поучаствовал в скандальном коронавирусном челлендже с облизыванием унитазов в общественных местах.

Ларц опубликовал в соцсетях ролик, на котором лежит на больничной койке, а в подписи к нему сообщил подписчикам о заражении опасным вирусом:

Врачи диагностировали у меня коронавирус.

Многие подписчики, к слову, не поверили блогеру и решили, что заявление о его болезни стало лишь очередным поводом для хайпа. А вот ведущий телешоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) Пирс Морган заявил в одном из последних выпусков передачи, что коронавирусная инфекция стала для Ларца возмездием за его неуместные шутки.

Так и работает карма. Если вы ведете себя глупо, безрассудно и по-свински, то и расплачиваетесь соответственно,

— высказался Морган, при этом уточнив, что вовсе не рад тому, что произошло. Пирс также выразил надежду, что пример Ларца наконец положит конец подобным выходкам блогеров.

Ларц

При этом Ларц стал лишь последователем TikTok-челленджа, который изначально запустила 22-летняя блогер Ава Луиз. Она опубликовала в сети видео, на котором облизывает унитаз на борту самолета, а в подписи к нему высмеяла людей, которые боятся заразиться коронавирусом:

Повторяйте за мной, чтобы люди знали, как правильно дезинфицировать туалеты в самолете.

Ава Луиз

После того как видео Авы Луиз стало вирусным, Ларц в погоне за лайками и популярностью решил повторить за ней челлендж и опубликовал в своем твиттере (на данный момент личный аккаунт парня по этой причине временно заблокирован) ролик, на котором также облизывает ободок унитаза в общественном месте.

Ларц

Примечательно, что Ларц и раньше участвовал в скандальных челленджах, которые потом еще долго обсуждались в сети. Как-то блогер опубликовал видео, на котором открывает банку с мороженым прямо в супермаркете, облизывает его, а потом незаметно возвращает его в морозильную камеру.

Ларц также неоднократно делал странные заявления на телевидении. Как-то он рассказал, что не общается со своей семьей, потому что у них нет ни денег, ни подписчиков в инстаграме.

По материалам: www.spletnik.ru