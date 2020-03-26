Стало известно, как принц Чарльз справляется с коронавирусом

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Вчера стало известно, что у 71-летнего сына королевы Елизаветы II принца Чарльза был диагностирован коронавирус. Согласно королевскому источнику, сейчас принц вместе со своей 72-летней супругой Камиллой Паркер-Боулз находится в резиденции в замке Балморал в Шотландии. У герцогини Корнуолльской, напомним, не был выявлен коронавирус, так что она соблюдает дистанцию и лично не контактирует с мужем. После подтверждения у него диагноза она даже была вынуждена переехать в другой район поместья.

Камилла следует всем медицинским рекомендациям, пока Чарльз лечится. Она беспокоится за него, но знает, что у него хорошее настроение и что он продолжает работать из своего поместья. Они оба очень оптимистично настроены,

— рассказал источник.

Из-за своей болезни принц Чарльз не видится с членами своей семьи, но постоянно созванивается с ними по телефону: так, после положительного теста на коронавирус он уже пообщался со своей матерью королевой Елизаветой II и сыновьями — принцами Уильямом и Гарри.

Принц Чарльз не хочет излишней суеты, поскольку очевидно, что от вируса страдают тысячи людей, и некоторые гораздо сильнее, чем он,

— поделился инсайдер.

Принцы Чарльз, Уильям и Гарри, Камилла Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Королева Елизавета и ее супруг принц Филипп в настоящее время находятся в Виндзорском поместье, в то время как принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети — в своем загородном поместье Анмер-Холл в Сандрингеме. Принц Гарри и Меган Маркл после своего «прощального» визита в Великобританию в начале месяца вернулись в Канаду к своему сыну Арчи.

Что касается здоровья 93-летней королевы, то, по сообщениям Букингемского дворца, она «остается в добром здравии».Королева в последний раз виделась с принцем Уэльским утром 12 марта и сейчас следует всем соответствующим советам относительно своего благополучия,

— заявили представители дворца.

Королева Елизавета II и принц Чарльз

По материалам: www.spletnik.ru