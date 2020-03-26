Светлана Лобода поделилась новыми снимками с дочерьми

Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евангелиной

Из-за эпидемии коронавируса в мире 37-летняя Светлана Лобода прервала свой гастрольный график и отправилась в самоизоляцию вместе со своими дочерьми, восьмилетней Евой и годовалой Тильдой. Все свое время певица теперь посвящает детям и считает это самым главным плюсом жизни на карантине.

Несколько часов назад Лобода опубликовала в инстаграме серию новых селфи с дочками. На семейных фото старшая Ева прикрывает рукой лицо малышке Тильде — пока Лобода предпочитает показывать девочку исключительно с тех ракурсов, на которых ее невозможно как следует разглядеть.

Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евой

В несвободном перемещении, в отсутствии концертов, съемок, бешеном ритме есть большие преимущества. Ты, наконец, принадлежишь только своим детям и своей семье. Ты дома, а значит в полной безопасности (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— подписала новые семейные кадры Светлана Лобода.

Многие подписчики отметили, что фотографии Лободы с дочками получились по-настоящему нежными и трогательными, а также пожелали певице наслаждаться временем, проведенным в кругу самых близких и любимых людей. Некоторые признались, что им было бы очень интересно уже наконец увидеть лицо малышки Тильды:

Такие милые, клевые, счастливые. Главное искать положительные моменты во всем. Уже б показали малышку.Лучше уже смайликом, чем рукой закрывать ребенку лицо.Берегите себя.

Кстати, на карантине Светлана Лобода продолжает заниматься спортом, однако теперь делает это дома. Накануне она опубликовала в сторис снимок, сделанный Евой на Polaroid, — на нем певица занимается на тренажере. Дочери Светланы Лободы также не забывают про физическую активность: старшая читает книги, сидя на шпагате, а младшая берет пример с мамы и сестры и делает зарядку.

Светлана Лобода

По материалам: www.spletnik.ru