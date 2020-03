Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма приняли участие во флешмобе в поддержку медработников: видео

Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Почти каждый день в социальных сетях появляются новые флешмобы, направленные на борьбу с коронавирусом. Так, в одном из них приняли участие и дети 38-летней Кейт Миддлтон и 37-летнего принца Уильяма: шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, который скоро отметит свое двухлетие. В инстаграме Кенсингтонского дворца появилось видео, на котором королевские наследники хлопают в ладоши.

Спасибо всем врачам, медсестрам, сиделкам, фармацевтам, добровольцам и другим медработникам, неустанно работающим, чтобы помочь всем больным коронавирусом,

— говорится в подписи к ролику.

Флешмоб получил название #ClapForOurCares, что можно перевести как аплодисменты для тех, кто о нас заботится.

Поучаствовали в этом флешмобе и другие знаменитости — 45-летняя Виктория Бекхэм также поделилась видео, на котором медработников благодарят аплодисментами ее 44-летний муж Дэвид Бекхэм и их дети: восьмилетняя Харпер, 15-летний Круз и 16-летний Ромео. Их старший сын, 21-летний Бруклин сейчас находится в США, откуда не может пока вылететь домой.

Мы рады, что сегодня вечером вместе со всей страной можем поблагодарить отважных медработников и всех сотрудников Национальной службы здравоохранения, которые работают не покладая рук в борьбе с коронавирусом,

— написала Виктория.

Инициативу, запущенную Соединенным Королевством, также поддержали Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг. Они аплодировали медработникам вместе с актерским составом фильма «Не время умирать» (No Time to Die).

Thank you to everyone, everywhere, who is working to keep us safe. #ClapForOurCarers #ClapForCarers #ClapForNHS pic.twitter.com/muULcU2vvy

— James Bond (@007) March 26, 2020

#ClapForOurCarers #ClapforNHS from Windsor Castle! pic.twitter.com/gbk4c3FgjH

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 26, 2020

