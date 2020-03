Итан Хоук с дочерью Майей повеселили подписчиков песней, сидя на карантине

Итан Хоук с дочерью Майей

Находясь в самоизоляции, многие звезды не дают заскучать себе и своим поклонникам: они проводят прямые эфиры в инстаграме, а также делятся новыми фото и видео. Некоторые артисты даже дают в соцсетях живые концерты, исполняя для своих фолловеров популярные треки, параллельно аккомпанируя себе на музыкальных инструментах.

На днях один из таких концертов дала дочь Умы Турман, 21-летняя Майя Хоук. На карантине она сидит вместе с 49-летним отцом Итаном Хоуком, 18-летним братом Левоном и сводными сестрами Клементиной и Индианой. Всей дружной компанией они записали четырехминутное видео, на котором хором исполнили песню Таунса Ван Зандта под названием To Live Is to Fly. Майя солировала, малышки ей подпевали, а брат и папа в это время играли на гитаре.

Жить — это летать,

— подписала ролик начинающая певица.

Многие фолловеры оценили семейный концерт, устроенный Итаном Хоуком со своими детьми, и выразили свой восторг в комментариях:

Как мило!

Семья Хоук, спасибо за этот чудесный концерт.

Усыновите меня! Хочу тоже быть частью этой замечательной семьи.

Итан Хоук с сыном Левоном и дочерьми Майей, Клементиной и Индианой

Одним из первых концерт в прямом эфире инстаграма провел Робби Уильямс, а потом его примеру последовали не только западные, но и многие российские звезды, сидящие на самоизоляции, — в их числе были Полина Гагарина, Леонид Агутин и другие.

Напомним, Итан Хоук и Ума Турман были женаты с 1998 по 2005 год, — в этом браке родились дочь Майя и сын Левон. В 2008 году Хоук женился на Райан Шохьюз, вместе они воспитывают 11-летнюю Клементину и восьмилетнюю Индиану.

Итан и Майя Хоук

Ума Турман с дочерью Майей

