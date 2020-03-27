Меган Маркл и принц Гарри переехали из Канады в Лос-Анджелес

Меган Маркл и принц Гарри

Коронавирус внес заметные коррективы в жизнь всех людей во всем мире. Из-за него изменить свои планы были вынуждены 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри, которые вместе с 10-месячным сыном Арчи покинули Канаду, куда они переехали после сложения с себя королевских полномочий, и улетели в Лос-Анджелес.

Сообщается, что герцоги Сассекские прилетели в США на частном самолете, до того как границы между Канадой и США были закрыты из-за пандемии коронавируса. Поселились супруги, по сообщениям западных СМИ, недалеко от Голливуда, где они живут в изоляции. При этом, по слухам, этот переезд будет временным — жить там на постоянной основе Меган и Гарри вместе с их сыном не собираются.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Лос-Анджелес — родной город Меган Маркл. Здесь же живет ее мать Дория Рагланд. Ранее супруги планировали переехать сюда на лето и еще зимой стали активно искать дом. Его поиски, по словам инсайдеров, дались им непросто — герогиня искала особняк, в котором могла бы проводить важные встречи. Но в свете последних событий этот пункт, очевидно, оказался далеко не определяющим.

Стоит отметить, что США стали лидерами по числу количества зараженных коронавирусом людей во всем мире.

По материалам: www.spletnik.ru