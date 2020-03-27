Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар пандемии коронавируса

Культура
Игорь Кнышевский0
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Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар пандемии коронавируса

Таисия Вилкова и Семеном Серзиным

23-летняя Таисия Вилкова и 32-летний Семен Серзин решили не откладывать свадьбу из-за пандемии коронавируса — сегодня влюбленные официально узаконили свои отношения в одном из столичных загсов. Фотографиями с торжества поделился один из друзей звездной пары: на одном из этих снимков праздничные образы молодоженов дополняют защитные маски.

Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар пандемии коронавирусаТаисия Вилкова и Семен Серзин

Каждый год в этот день я мучительно ищу объединяющее фото, чтобы поздравить моих любимейших ближайших цеховых друзей. Но сегодня — везуха! Что можно было придумать более объединяющее и духоподъемное, чем вот! Одним домашним театром больше! С днем! (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

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— написал общий друг пары.

Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар пандемии коронавируса

Звезда сериалов «Деффчата» и «Фарца» Таисия Вилкова тщательно оберегает свою личную жизнь — в разговоре с журналистами она ни разу не комментировала свой роман с Семеном Серзиным. По этой же причине невозможно понять, когда именно начался роман актрисы и режиссера, однако их совместными снимками Вилкова начала делиться в соцсетях совсем недавно.

Судя по всему, чувства между Вилковой и Серзиным вспыхнули во время совместной работы — несколько театральных постановок, в которых задействована Таисия, как раз были поставлены Семеном. Как для Вилковой, так и для Серзина этот брак стал первым.

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Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар пандемии коронавируса

Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар пандемии коронавируса

По материалам: www.spletnik.ru


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