Встряхнула кудрями: Селена Гомес выпустила зажигательный клип на песню Dance Again

Селена Гомес в новом клипе на песню Dance Again

27-летняя Селена Гомес решила, что пандемия коронавируса не повод откладывать премьеру клипа на песню Dance Again с ее нового альбома Rare. Звезда, наоборот, решила воспользоваться этой возможностью и параллельно с презентацией музыкального видео запустить благотворительную акцию в помощь пострадавшим от эпидемии коронавируса молодым артистам. Селена представила новый тематический мерч, посвященный композиции Dance Again, средства с продажи которого будут перечисляться в недавно открывшийся фонд MusiCares COVID-19 Relief Fund — он будет оказывать финансовую поддержку начинающим музыкантам, которые остались без работы из-за начавшейся эпидемии.

В новом трехминутном музыкальном видео Селена Гомес предстает в образе звезды 1970-х: с кудрями, крупными сверкающими серьгам и в сексуальном платье-комбинации. На протяжение всего ролика Гомес танцует и бросает соблазнительные взгляды в камеру.

Немного странно выпускать такое беззаботное видео в этот непростой период для всех нас. Но я думаю, что новый ролик послужит отличным напоминанием о том, что мы пройдем через все это вместе. Часть средств, вырученных с покупки нового мерча в моем магазине, пойдут в благотворительный фонд MusiCares COVID-19 Relief Fund,

— написала Селена в инстаграме.

Селена Гомес в клипе на песню Dance Again

Сегодня также стало известно, что основатель социальной сети Facebook Марк Цуркерберг вместе со своей женой Присциллой Чан пожертвует 25 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Эти средства пойдут на помощь организациям, разрабатывающим вакцину от COVID-19. Свои средства в этот исследовательский фонд также пожертвуют Билла и Мелинда Гейтс — их вклад составит 50 миллионов долларов.

Напомним, что на сегодняшний день количество зараженных коронавирусом превысило 462 тысячи человек. Лидерами по количеству подтвержденных случаев стали США, Китай и Италия.

По материалам: www.spletnik.ru