Встряхнула кудрями: Селена Гомес выпустила зажигательный клип на песню Dance Again

Культура
Игорь Кнышевский0
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Встряхнула кудрями: Селена Гомес выпустила зажигательный клип на песню Dance Again

Селена Гомес в новом клипе на песню Dance Again

27-летняя Селена Гомес решила, что пандемия коронавируса не повод откладывать премьеру клипа на песню Dance Again с ее нового альбома Rare. Звезда, наоборот, решила воспользоваться этой возможностью и параллельно с презентацией музыкального видео запустить благотворительную акцию в помощь пострадавшим от эпидемии коронавируса молодым артистам. Селена представила новый тематический мерч, посвященный композиции Dance Again, средства с продажи которого будут перечисляться в недавно открывшийся фонд MusiCares COVID-19 Relief Fund — он будет оказывать финансовую поддержку начинающим музыкантам, которые остались без работы из-за начавшейся эпидемии.

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В новом трехминутном музыкальном видео Селена Гомес предстает в образе звезды 1970-х: с кудрями, крупными сверкающими серьгам и в сексуальном платье-комбинации. На протяжение всего ролика Гомес танцует и бросает соблазнительные взгляды в камеру.

Немного странно выпускать такое беззаботное видео в этот непростой период для всех нас. Но я думаю, что новый ролик послужит отличным напоминанием о том, что мы пройдем через все это вместе. Часть средств, вырученных с покупки нового мерча в моем магазине, пойдут в благотворительный фонд MusiCares COVID-19 Relief Fund,

— написала Селена в инстаграме.

Встряхнула кудрями: Селена Гомес выпустила зажигательный клип на песню Dance AgainСелена Гомес в клипе на песню Dance Again

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Встряхнула кудрями: Селена Гомес выпустила зажигательный клип на песню Dance Again

Встряхнула кудрями: Селена Гомес выпустила зажигательный клип на песню Dance Again

Встряхнула кудрями: Селена Гомес выпустила зажигательный клип на песню Dance Again

Сегодня также стало известно, что основатель социальной сети Facebook Марк Цуркерберг вместе со своей женой Присциллой Чан пожертвует 25 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Эти средства пойдут на помощь организациям, разрабатывающим вакцину от COVID-19. Свои средства в этот исследовательский фонд также пожертвуют Билла и Мелинда Гейтс — их вклад составит 50 миллионов долларов.

Напомним, что на сегодняшний день количество зараженных коронавирусом превысило 462 тысячи человек. Лидерами по количеству подтвержденных случаев стали США, Китай и Италия.

По материалам: www.spletnik.ru


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