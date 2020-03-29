В Москве вводят обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса

Культура
Игорь Кнышевский0
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В Москве вводят обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса

Сергей Собянин

Сегодня власти Москвы приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. Теперь для всех жителей столицы и Подмосковья начиная с 30 марта будет действовать обязательная самоизоляция. Покидать свои дома можно будет лишь в некоторых случаях, среди них — обращение за экстренной медицинской помощью или если есть прямая угроза жизни и здоровью, для поездок на работу в случае, если она не может быть приостановлена, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, похода в банк, салон связи, выгула домашних животных не более чем 100 метров от дома, а также для выноса мусора.

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Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. В течение недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль,

— сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что на прошлой неделе президент страны Владимир Путин объявил о длинных выходных начиная с 28 марта длительностью девять дней.

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По материалам: www.spletnik.ru


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