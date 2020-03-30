Анна Нетребко разбирает гардероб на карантине и рассказывает, как правильно носить шляпы: «Надо иметь кураж»

Анна Нетребко

48-летняя Анна Нетребко продолжает рассказывать подписчикам, как проводит время на самоизоляции во время пандемии коронавируса. В свободное время оперная дива не только экспериментирует на кухне с рецептами, но и занимается разбором гардероба. Так, на днях Нетребко решила навести порядок в шкафу и разобрать большую коллекцию своих шляп — любимого своего аксессуара.

Дошло до шляпок! Пора навести порядок в коробках и подписать их — а то ни фига не помню шо и хде? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.).

Шляпы Анна отсортировала по брендам и цветам, подготовила специальные бумажки с рисунками шляп, которые потом наклеила на коробки — так оперная певица сможет, не заглядывая в коробку, узнать, какой именно головной убор где хранится.

Увидев интерес подписчиков к этой теме, позже Нетребко опубликовала еще несколько постов, в которых собрала свои архивные снимки в шляпах разных цветов и фасонов, и поделилась главным советом для тех, кто хочет носить этот головной убор:

Пост про шляпки и про то, как их носить… Очень просто — надо иметь кураж.

Юсиф Айвазов и Анна Нетребко

В комментариях фолловеры отметили, что Анне Нетребко к лицу этот аксессуар, а также засыпали ее многочисленными комплиментами:

Красотища на всех фото,Вам очень идут шляпки! И вы, и шляпки очень красивые,Боже, как все подобрано органично и так подчеркивает вашу красоту и индивидуальность,Во всех вы, душенька, нарядах хороши!

Напомним, что ранее Анна Нетребко рассказывала, чем они вместе с мужем Юсифом Айвазовым и сыном Тьяго занимаются в условиях самоизоляции. Так, недавно они устроили мексиканский ужин с тако и текилой, о чем подробно рассказали в инстаграме.

По материалам: www.spletnik.ru