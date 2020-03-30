Диккенс, Остин, Уайльд: в сети обсуждают любимые книги Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

На выходных в сети появились новые фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские решили своим примером убедить граждан соблюдать режим самоизоляции в разгар пандемии коронавируса.

Так, на снимках Кейт и Уильям запечатлены у себя дома за работой — герцоги созванивались с организациями, чьими патронами они являются.

Кейт Миддлтон

Но внимательных поклонников заинтересовали и детали. На фото Кейт пользователи сети рассмотрели коллекцию книг, в которой сразу узнали собрание классической литературы.

Так, в эту серию входят следующие книги: Чарльз Диккенс, «Рождественская песнь и другие рождественские повести»; Уильям Шекспир, «Сонеты и „Жалоба влюбленной“»; Джейн Остин, «Чувство и чувствительность»; Джейн Остин, «Нортенгерское аббатство»; Джейн Остин, «Мэнсфилд-парк»; Томас Харди, «Тэсс из рода д’Эрбервиллей»; Джордж Элиот, «Миддлмарч»; Оскар Уайльд, «Портрет Дориана Грея»; Артур Конан Дойл, «Собака Баскервилей»; Джейн Остин, «Эмма»; Гомер, «Одиссея»; Чарльз Диккенс, «Холодный дом».

Коллекция книг в твердой обложке выпущена издательством Penguin и отличается красивым авторским оформлением, выполненным художницей Коралией Бикфорд-Смит.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Известно, что Кейт и Уильям любят читать и всячески прививают эту любовь и своим детям. Так, герцог Кембриджский признавался, что их с Кейт дети обожают книгу Джулии Дональдсон «Номер на метле» (Room on the Broom) и он часто читает им ее. При встрече с автором истории о дружелюбной ведьме Уильям даже в шутку отметил:

Вы понимаете, скольких родителей вы спасаете вечерами, когда приходится укладывать детей спать?

Как известно, Джордж и Шарлотта также хорошо знакомы и с приключениями Гарри Поттера — книги Джоан Роулинг им читает их дедушка, принц Чарльз.

Принц Джордж, принц Чарльз, принц Уильям, королева Елизавета II

Он читает им «Гарри Поттера» по ролям разными голосами, и я думаю, что дети действительно ценят это,

— отмечала супруга Чарльза Камилла Паркер-Боулз в одном интервью.

По материалам: www.spletnik.ru