Максим Галкин поделился новым семейным снимком с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри

Максим Галкин и Алла Пугачева

43-летний Максим Галкин и 70-летняя Алла Пугачева сейчас, как и все, сидят на карантине и проводят время дома вместе со своими шестилетними детьми Лизой и Гарри. Супруги не теряют позитивного настроя и заряжают им и окружающих, показывая, как они развлекаются в самоизоляции. Приободрить поклонников теплыми словами и порадовать их очередным семейным снимком шоумен решил и вчера, опубликовав новое фото в инстаграме. На нем дружное семейство запечатлено на улице — судя по всему, около своего дома.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой

Всем желаем здоровья и бодрого духа!

— обратился к поклонникам Галкин.

В ответ он получил не только взаимные пожелания, но и многочисленные комплименты: фанаты звездного семейства в очередной раз отметили, что Пугачева все молодеет, а их дети становятся еще краше.

Красивые! Алла Борисовна сияет рядом с тобой,

Какая у вас прекрасная семья,

Детки — просто чудо!

— пишут в комментариях.

Шоумен добавил, что на карантине смотрит передачи, в которых он сам снимался, ну а детям позволяет смотреть программу «Лучше всех», ведущим которой он является.

Музыкальному творчеству на карантине семья Галкина и Пугачевой тоже уделяет немало внимания. Так, на днях муж Примадонны опубликовал видеоролик, в котором певица вместе с сыном исполняет сочиненную им песню на злобу дня. Посвящена она борьбе с коронавирусом.

По материалам: www.spletnik.ru