Меган Маркл и принц Гарри опубликовали прощальный пост в Instagram (они перестают вести свою страницу в соцсети)

Культура
Игорь Кнышевский0
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Меган Маркл и принц Гарри опубликовали прощальный пост в Instagram (они перестают вести свою страницу в соцсети)

Меган Маркл и принц Гарри

Завтра, 31 марта, Меган Маркл и принц Гарри официально перестают выполнять обязанности старших членов британской королевской семьи, что означает для них массу перемен, которые коснулись и их популярной страницы в Instagram. Герцог и герцогиня Сассекские объявили своим 11 миллионам фолловеров, что прекращают пользоваться своим инстаграмом.

Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами, — написали Меган и Гарри в прощальном посте.

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Меган Маркл и принц Гарри опубликовали прощальный пост в Instagram (они перестают вести свою страницу в соцсети)Меган Маркл и принц Гарри

По материалам: www.spletnik.ru


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