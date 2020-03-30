Рояль, песни и молитвы: Селена Гомес показала, как проводит время с подругами на карантине

Селена Гомес

Режим карантина, введенный в большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса, пробуждает во многих звездах страсть к экспериментам. Так, на днях и 27-летняя Селена Гомес решила разнообразить свой привычный репертуар.

Она опубликовала в инстаграме новое видео, которое записала с подругами Лиз и Анной Голден, находясь дома в самоизоляции. В ролике певица и ее приятельницы под аккомпанемент рояля исполняют песню The Blessing певицы Кэри Джоб, исполняющей песни на христианские темы.

Да пребудет Бог с нами. Тысяча поколений, ваша семья, ваши дети, дети ваших детей и их дети. Он здесь для вас,

— подписала ролик Селена.

Многие фолловеры поблагодарили Гомес и ее подруг за доброе видео и в ответ пожелали ей всего самого светлого и хорошего. Отреагировала на новый ролик Селены и сама Кэри Джоб — ей понравилось необычное прочтение ее песни.

Селена Гомес

Мне очень нравится! Посылаю вам лучи любви, девочки,

— написала Кэри.

Напомним, что Селена Гомес сильно обеспокоена пандемией коронавируса и связанными с ней проблемами. В конце прошлой недели певица представила новый клип на песню Dance Again, а параллельно запустила благотворительную акцию в помощь пострадавшим от эпидемии коронавируса молодым артистам. Средства, вырученные с продажи нового мерча Гомес, будут перечисляться начинающим музыкантам, которые остались без работы из-за вспышки вируса.

На сегодняшний момент количество заразившихся коронавирусом в мире составляет более 718 тысяч человек. Более 34 тысяч скончались, а более 150 тысяч выздоровели.

По материалам: www.spletnik.ru