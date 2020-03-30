Симптомов нет: принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из самоизоляции

Культура
Игорь Кнышевский0
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Симптомов нет: принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из самоизоляции

Принц Чарльз

Британские СМИ, со ссылкой на представителей дворца, сообщили, что 71-летнему принцу Чарльзу удалось победить коронавирус, которым он заразился ранее.

После консультаций с его врачом принц Уэльский прекратил режим самоизоляции,

— говорится в заявлении представителей резиденции принца Чарльза Clarence House.

Симптомов нет: принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из самоизоляции

Напомним, в самоизоляции сын королевы Елизаветы II провел семь день, как и полагается в соответствии с требованиями британской медицинской системы.

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Через семь дней, если у вас нет высокой температуры, вам не нужно самоизолироваться,

— говорится на сайте Национальной службы здравоохранения (NHS).

Симптомов нет: принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из самоизоляцииПринц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Напомним, ранее сообщалось, что заболевание протекало у принца в легкой форме, и он имел лишь некоторые симптомы. Теперь же и их уже не наблюдается, поэтому врачи позволили принцу прекратить режим самоизоляции. О том, был ли проведен новый тест, пока не сообщается.

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А вот его супруга, Камилла Парер-Боулз, пока должна оставаться на карантине. Напомним, ее тест на коронавирус оказался отрицательным, но, согласно правилам, для тех, кто контактировал с ранее заболевшими, карантин длится 14 дней из-за инкубационного периода.

По материалам: www.spletnik.ru


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