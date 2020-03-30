Симптомов нет: принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из самоизоляции
Принц Чарльз
Британские СМИ, со ссылкой на представителей дворца, сообщили, что 71-летнему принцу Чарльзу удалось победить коронавирус, которым он заразился ранее.
После консультаций с его врачом принц Уэльский прекратил режим самоизоляции,
— говорится в заявлении представителей резиденции принца Чарльза Clarence House.
Напомним, в самоизоляции сын королевы Елизаветы II провел семь день, как и полагается в соответствии с требованиями британской медицинской системы.
Через семь дней, если у вас нет высокой температуры, вам не нужно самоизолироваться,
— говорится на сайте Национальной службы здравоохранения (NHS).
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз
Напомним, ранее сообщалось, что заболевание протекало у принца в легкой форме, и он имел лишь некоторые симптомы. Теперь же и их уже не наблюдается, поэтому врачи позволили принцу прекратить режим самоизоляции. О том, был ли проведен новый тест, пока не сообщается.
А вот его супруга, Камилла Парер-Боулз, пока должна оставаться на карантине. Напомним, ее тест на коронавирус оказался отрицательным, но, согласно правилам, для тех, кто контактировал с ранее заболевшими, карантин длится 14 дней из-за инкубационного периода.
По материалам: www.spletnik.ru