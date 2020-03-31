Главный врач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Денис Проценко

Как сообщают российские СМИ, коронавирус был диагностирован у 44-летнего главного врача инфекционной больницы в Коммунарке в Москве Дениса Проценко. Сообщается, что его состояние удовлетворительное. Скорее всего, Проценко заразился от своих пациентов. Свой диагноз он подтвердил и заявил, что «изолировался».

Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело,

— написал он в фейсбуке.

Денис Проценко

Стоит отметить, что неделю назад больницу в Коммунарке посетил 67-летний президент России Владимир Путин, который пообщался с его персоналом, в том числе и с главврачом. Прежде чем зайти в медучреждение, Путин надел специальный защитный костюм и респиратор. Тогда президент высоко оценил работу всех медицинских сотрудников больницы.

Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства,— заявил он.

Владимир Путин

Однако ранее в тот же день Владимир Путин провел совещание, участие в котором также принял и Проценко. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, президент регулярно сдает тест на коронавирус и чувствует себя нормально. Владимир Путин и Денис Проценко Несмотря на все меры предосторожности, врачи по всему миру довольно часто заражаются от больных коронавирусом пациентов. Впрочем, во многих странах из-за отсутствия необходимых средств защиты для работы с больными медперсонал просто не имеет возможности обезопасить себя от заражения.

Всем им приходится работать практически без перерыва на сон и отдых. Как рассказала медсестра одной из московских больниц, после своей смены она «рыдала от бессилия». Подробнее о ее работе можно прочитать здесь.

По материалам: www.spletnik.ru