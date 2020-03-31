Инсайдер о новой жизни Меган Маркл и принца Гарри: «Они наконец стали той парой, которой всегда мечтали быть»

Принц Гарри и Меган Маркл

Сегодня 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл официально «ушли в отставку» и перестали считаться старшими членами королевской семьи. Вчера герцоги Сассекские выступили с прощальным заявлением в своем Instagram-аккаунте — они сообщили, что прекращают пользоваться своей официальной страницей, поблагодарили всех подписчиков за поддержку и пообещали, что скоро обязательно выйдут на связь.

Сегодня же инсайдер сообщил, с каким чувством принц Гарри и Меган Маркл покинули свой пост, а также поделился их ближайшими планами на жизнь:

Они искренне рады новой главе в своей жизни. Для них это было нелегкое время, но они с нетерпением ждут момента, когда наконец смогут быть той парой, которой всегда мечтали стать. Они действительно хотят изменить ситуацию на глобальном уровне. Они очень амбициозны и хотят скорее приступить к новым проектам.

Меган Маркл и принц Гарри

Источник также уточнил, что Меган и Гарри прекрасно осознают, что из-за пандемии коронавируса сейчас не лучшее время для громких объявлений и запуска крупных проектов, поэтому они приступят к реализации своих планов позже.

Позже в этом году Меган и Гарри посетят Великобританию, чтобы навестить патронируемые ими благотворительные организации и увидеться с семьей,

— добавил инсайдер.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри заявили о своем намерении сложить с себя королевские обязанности в начале января. Решение супругов вызвало широкий общественный резонанс и долгое время активно обсуждалось в прессе. Королева Елизавета II поддержала желание внука и его жены, но запретила им использовать бренд Sussex Royal в личных и коммерческих целях.

Сначала Меган и Гарри с сыном Арчи переехали жить в Канаду, где провели несколько месяцев. Недавно же супруги с малышом переехали в Лос-Анджелес, где сейчас находятся на самоизоляции. Поговаривают, что этот переезд для пары тоже будет временным.

По материалам: www.spletnik.ru