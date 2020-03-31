Из-за пандемии коронавируса в России приостановят регистрацию браков

Культура
Игорь Кнышевский0
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Из-за пандемии коронавируса в России приостановят регистрацию браков

Кадры из сериала "Друзья"

Министерство юстиции предложило приостановить в России государственную регистрацию заключения браков и разводов. Свое предложение Минюст объяснил «неблагоприятной обстановкой», сложившейся в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

Из-за пандемии коронавируса в России приостановят регистрацию браков

В обращении Минюста к властям регионов России предлагается перенести уже назначенные бракосочетания «на более поздний срок». В качестве возможного варианта в сообщении пресс-службы ведомства указывается «после 1 июня 2020 года».

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Из-за пандемии коронавируса в России приостановят регистрацию браков

На случай, если гражданам все-таки незамедлительно хочется официально расписаться, то можно будет сделать это дистанционно. Для этой услуги в скором времени будут разботаны необходимые механизмы:В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных,

— говорится в сообщении Минюста.

Из-за пандемии коронавируса в России приостановят регистрацию браков

Так, в загсах Санкт-Петербурга гостям уже предлагают понаблюдать за свадьбой в режиме онлайн-трансляции. В нашей стране из-за коронавируса также перенесли вступительные экзамены и ЕГЭ, РЖД отменили часть поездов, прекратилось все авиасообщение России с другими странами.

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По материалам: www.spletnik.ru


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