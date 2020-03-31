Книги, обнаженные селфи: Рози Хантингтон-Уайтли показала, как проводит время в изоляции

Рози Хантингтон-Уайтли

32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли самоизолируется во время пандемии коронавируса в своем доме в Лос-Анджелесе с двухлетним сыном Джеком и женихом Джейсоном Стэтхемом. Звезда в изоляции не скучает: читает книги, делится с поклонниками секретами по уходу за собой, а вчера модель порадовала фолловеров селфи топлес. На фотографии Рози позирует лишь в одних светлых спортивных штанах от Les Tien.

Знаменитость призналась, что благодарна всем медработникам за их тяжелую работу. Отметила, что их труд и то, что они подвергают себя риску ради большего блага, достойны восхищения.

В своем дневнике Distancing Diary, опубликованном в блоге Rosie Inc., Хантингтон-Уайтли рассказала, что в это напряженное время она фокусируется на развлечении сына и приготовлении вкусных обедов для семьи. Модель призналась, что находит рецепты в книге Джейми Оливера. Так, например, на днях Рози испекла банановый хлеб.

Получился вполне себе приличный. Съела большую часть. Джек съел свои овощи, а я ем пятое мороженое за день,

— хвастается модель.

Сейчас я готовлю гораздо больше, чем обычно, что, может быть, не слишком хорошо для тех, кому все это приходится съедать. Особенно мне удаются жареная курица, картофель или макароны. Я уверена, что за время изоляции стану на несколько фунтов тяжелее!

— посетовала она.

Если говорить о красоте, то, честно говоря, я наслаждаюсь отсутствием макияжа и продолжаю следить за своей кожей и занимаюсь ежедневным уходом за телом. Я делаю маску для лица, когда могу, и позволяю своим волосам высохнуть естественным путем, — сказала бывший «ангел» Victoria’s Secret.

По материалам: www.spletnik.ru