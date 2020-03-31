Ксения Собчак и Константин Богомолов рассказали о семейной жизни в условиях изоляции из-за коронавируса

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Самоизоляция из-за коронавируса продолжается, меняя под себя картину дня. Самой популярной темой в соцсетях стали рассказы о жизни в условиях карантина: селфи в домашнем интерьере не опубликовал только ленивый. Ксения Собчак решила разнообразить ленту своих фолловеров в инстаграме прямым эфиром, который устроила вместе с мужем Константином Богомоловым из дома.

Сегодня первый день официального карантина. Ходят слухи, что в Китае после завершения пандемии резко увеличилось количество разводов. Чтоб такого не случилось у нас — мы дадим вам несколько интересных советов,— заинтриговала она фолловеров за несколько часов до начала эфира.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Появившись в кадре, телеведущая заверила, что вся ее семья соблюдает режим самоизоляции за редким исключением — лишь ей самой приходится нарушать его ради съемок вечернего шоу «Док-ток». А вот свою маму Людмилу Нарусову Ксения полностью изолировала, лишив возможности встреч с внуком Платоном.

Ксения Собчак

При этом Константин и Ксения признались, что сильного страха коронавирус у них не вызывает: Собчак даже допустила, что уже переболела им в декабре, когда врачи думали, что у нее атипичная пневмония.

Я уже давно переболела коронавирусом, поэтому меня никакая зараза не берет. В конце ноября я страшно заболела, как никогда не болела. Кашель, температура, которую не могла сбить неделю. У меня был диагноз — атипичная пневмония. И потом были осложнения: я потеряла голос,— рассказала она, но при этом отметила, что сейчас не пренебрегает мерами предосторожности, поэтому санитайзер у нее всегда под рукой.

Собчак рассказала, какие книги читает и сериалы смотрит в появившееся свободное время, а ее супруг отметил, что она отлично справляется с ролью заботливой жены: прекрасно жарит гречку и подогревает цыпленка-табака.

По материалам: www.spletnik.ru