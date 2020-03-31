Медсестра московской больницы рассказала о своей работе во время эпидемии: «Сдохни или умри» — так можно описать наши смены»

Несмотря на то что к призыву оставаться дома подключилось все больше мировых знаменитостей, а власти разных стран даже ввели серьезные штрафы за нарушение карантина, люди по-прежнему обходят ограничения и выходят на улицу не по уважительным причинам. Рассказать о том, к чему все это приводит, в своем инстаграме решила медсестра одной из московских больниц, перепрофилированных под инфекционную. «Сдохни или умри» — так она описала свою первую смену в разгар пандемии коронавируса.

По ее словам, за 12 часов к ним поступило 25 пациентов, в то время как в обычную смену даже 15 человек за сутки ей казались «адом».

У нас в отделении 2 медсестры, обе работаем сутки. Врачей четверо: каждая пара работает по 12 часов. Совсем легких пациентов нет: все приехали с пневмонией, какой — неизвестно. У кого-то коронавирус, кто-то был в контакте с подтвержденным COVID-19, кто-то просто до последнего ходил по общественным местам. Но результат один — воспаление легких, температура, кашель, затрудненное дыхание,

— рассказывает она.

По ее словам, все медработники работают в полном обмундировании: «хирургическая пижама, сверху — защитный костюм, очки, респиратор, две пары перчаток, резиновая обувь, бахилы». А когда подходят к пациентам, надевают еще одну пару перчаток. В такой одежде медперсонал не может ни есть, ни пить, ни даже ходить в туалет. Покидать так называемую «грязную зону», где лежат больные коронавирусом, им разрешается всего два раза за сутки. Однако из-за большого количества больных сделать это практически не удается.

Вчера нам повезло, и я хотя бы вышла в два часа дня на полчаса,

— говорит медсестра и добавляет, что затем 17 часов она не могла прерваться.

Несколько раз я думала, что сейчас упаду от нехватки кислорода. Открывали окна и пытались дышать уличным воздухом через респиратор. Утром после бессонной ночи, суток напряженной работы в респираторе я уже рыдала от бессилия, а самое главное, что работа не уменьшалась. Это ужасное чувство непродуктивности: ты стараешься изо всех сил, отказываешься от отдыха, от базовых потребностей, а работа не уменьшается, как бы ты ни пытался.

— добавляет она.

В своем посте она выступила с призывом сидеть дома и не вызывать скорую без особой причины (если нет кашля и температура не поднимается выше 38,5).

Оставьте место для тяжелых больных, не то скоро они будут лежать в коридорах, а вы и мы вместе с ними!

— призвала она и пожелала всем медработникам сил и терпения.

По материалам: www.spletnik.ru